“الحريري”: أموال إيران “الكاش” تحل أزمة حزب.. ولا تحل أزمة بلد

ألقى رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، كلمة بمناسبة الذكرى الـ15 لاغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، تحدث فيها عن المشكلات التي يواجهها لبنان.

وقال إن تيار المستقبل، تيار العروبة والاعتدال والدولة المدنية، باقي في قلوب اللبنانيين وعلى قلوب الحاسدين، مشيرًا إلى أن المشكلة تتطلب رأس رفيق الحريري من جديد وهناك منظومة سياسية بدأت تفتح ملفات وتتكلم عن بدائل “الحريرية” وسقوط الحريريين، وتُحمل الرئيس الحريري مسؤولية التدهور الاقتصادي والدين العام ومسؤولية صفقة القرن و”مسخرة التوطين”.

وأوضح: “التحرك الشعبي أصبح شريكًا بالقرار السياسي.. الشابات والشباب يطالبون بفرصة لتغيير حقيقي وسلمي، عن طريق إجراء انتخابات نيابية مبكرة.. وأنا سبق وأعلنت من بعبدا، مباشرة إني مع إنتخابات مبكرة.. والآن أقول: نحنا مع انتخابات مبكرة”.

وأشار إلى أن أموال إيران “الكاش” تحل أزمة حزب.. ولا تحل أزمة بلد، مضيفًا: “نحن أمام مرحلة جديدة، وتيار المستقبل أمام تحديات مصيرية، على مستوى الخيارات السياسية والمستوى التنظيمي، والأهم على مستوى العلاقة مع جمهور واسع في كل لبنان”.

واختتم كلمته للبنانيين: “أعدكم أينما كان موقعي السياسي، لن اترك سبيلا ولا طريقة، وسأجول العالم، للدفاع عن لبنان وعن اللبنانيين”.