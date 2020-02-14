بومبيو يكشف حقيقة الصواريخ الإيرانية.. طهران مازالت تدعم الحوثي وهذا هو الدليل!

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن البحرية الأمريكية ضبطت 358 صاروخاً إيراني الصنع وأسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين في اليمن، حسب ما نقل موقع قناة الحرة.

وأضاف في تغريدة على تويتر، أن “هذا يعد مثالاً آخر على أن إيران تعد أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وعلى تحديها لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة”، ناشراً صورة الصواريخ المهربة.

وجاء تصريح بومبيو بعد يوم من ضبط الطراد “يو إس إس نورماندي” الحربي الأمريكي أسلحة في مركب شراعي في بحر العرب، تتمثل في 150 صاروخاً مضاداً للدبابات من نوع “دهلافيا” (ATGM) إيرانية الصنع، وأسلحة أخرى، تشمل 3 صواريخ أرض جو إيرانية.