السلطات التركية تحظر الدخول إلى مجلة سخرت من فساد صهر أردوغان

أعلنت صحيفة “زمان” التركية المعارضة، أن السلطات حظرت الدخول إلى مجلة لمان Leman، أبرز المجلات الساخرة في تركيا، بعد كاريكاتير ساخر من وزير الخزانة والمالية، برات ألبيراق.

وفي عدد 22 يناير الماضي نشرت مجلة ليمان الساخرة على غلافها، كاركاتيراً مقتبساً عبارة الوزير “انتبهوا، فهنا مهم جداً”، التي يستخدمها ألبيراق كثيراً في إشارة إلى أنه يشتري الأراضي المحاذية لمسار مشروع قناة إسطنبول.

وكانت تقارير صحافية تركية كشفت شراء ألبيراق صهر الرئيس أردوغان، أرضاً في المنطقة التي ينتظر أن تمر بها قناة إسطنبول، ومن جانبها حظرت الدائرة السابعة بمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول الدخول إلى عدد المجلة بموجب قرار صادر في 12 فبراير الجاري.