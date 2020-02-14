غضب إيطالي بعد ظهور صورة #سليماني في روما

أثارت صور معلقة لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في شوارع مدن إيطالية غضب في أوساط الإيطاليين، واستغرب بعضهم نشر صور من يعتبر “إرهابيا” فيما اتهم آخرون مجموعات فاشية بالوقوف وراء الحملة.

وأطلقت مجموعة سورية موالية للأسد في 11 و12 فبراير حملة دعائية لتكريم سليماني في عدة مدن إيطالية بما في ذلك روما وميلانو من خلال عرض مئات الملصقات للجنرال المقتول.

وقتل سليماني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد في يناير ردا على استهداف ميليشيات موالية لإيران قاعدة أميركية وقتل متعاقد أميركي.

وقد نشرت مواقع إخبارية إيرانية على نطاق واسع الحادث، وعرض التلفزيون الإيراني الحكومي تقريراً لمراسله في روما في نشراته الإخبارية.

وقالت صفحة الجبهة الأوروبية من أجل سوريا على موقع فيسبوك إنها وضعت الملصقات “من تورينو إلى باليرمو، ومن بولزانو إلى نابولي”.

الشعار على ملصقات سليماني المبتسم يقول: “ولكن هناك نوع آخر من الجنة: ساحة المعركة، ساحة المعركة لوطن المرء” باللغة الإيطالية مع نقش في الأعلى يقول “تكريما ً لسليماني”. كما يحمل الملصق شعار المجموعة الناشطة السورية”.

ويبدو أن الخطوة أثارت غضب الإيطاليين كما الإيرانيين، وتداولت مواقع إيطالية خبر تعليق الصور ما أثار موجة من التعليقات الساخطة.

وتساءل مغردون عما تفعله صوره سليماني في إيطاليا، بلد الفن والثقافة.