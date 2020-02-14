هيئة الرياضة تخصص ملعب الملز لنادي النصر

أكد وكيل رئيس هيئة الرياضة، الدكتور رجاء الله السلمي، على تخصيص ملعب الملز بالرياض لنادي النصر فقط.

قال السلمي في تصريحات تلفزيونية: “تم استبعاد ملعب الملز من استضافة مباريات البطولة العربية تحت 21 عاماً”.

أضاف السلمي: “تم استبعاد ملعب الملز من أجل الحفاظ عليه، بعدما عانى من استضافة العديد من المباريات الفترة الماضية، وهذا ما أثر عليه، وستقام عليه مباريات النصر فقط”.

وكان المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، أعلن عن معاناة فريقه من أرضية ملعب الملز عقب التعادل مع السد القطري، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.