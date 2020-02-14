السلطات التركية تمنع تظاهرات حول السفارة الاسرائيلية في أنقرة بعد دعوات الجالية العربية للتظاهر أمامها

كثفت الجهات الأمنية التركية بتوجيهات من السلطات تواجدها حول مبنى للسفارة الإسرائيلية في أنقرة، وذلك بعد رصد دعوات قامت بها عدد من الجاليات العربية والإسلامية من أقطار العالم للتظاهر أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة، والتي تعتبر من أكبر السفارات الإسرائيلية في دول العالم الإسلامي.

وتداول عدد من أبناء الجاليات العربية والإسلامية دعوات للتظاهر أمام مبنى السفارة الإسرائيلية إلا أن السلطات التركية منعت هذه التظاهرات بدعوى الإخلال بالأمن، وكثفت من تواجدها حول المبنى وإقامة نقاط تفتيش بالشوارع المحيطة بها.

يذكر أن عددا من الأتراك قاموا بترديد عبارات مؤيدة لفلسطين في الحرم المكي، ما أثار غضب العالم الإسلامي، بقيامهم بهذه المخالفات في أرض الله الحرام متجاوزين بذلك السفارة التي تبعد سوى بضع كيلومترات عن منازلهم في أنقرة، بالإضافة إلى وجود طيران متواصل بين تل أبيب وأنقرة مشيرين إلى أنهم يهدفون إلى تسيس لهذه القضية من خلال إثارة الفوضى في الحرم المكي، تاركين خلفهم السفارة الإسرائيلية في تركيا.