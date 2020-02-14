تأهيل 30 شابا من ذوي الإعاقة الفكرية لسوق العمل

اختتمت المبادرة المجتمعية (سعي) لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة برنامجها المسمى (عاقل) الذي أطلقته أواخر العام الماضي، بهدف تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقات الفكرية، حيث استفاد منه 30 شاباً، تم تخريجهم وتأهيلهم لسوق العمل بدعم من مؤسسة الملك خالد بعد تدريبهم وصقلهم نظرياً وعملياً لمدة شهرين وإلحاقهم للانخراط بالعمل في بعض شركات الأغذية. وأقيم الحفل الختامي في مركز الملك سلمان الاجتماعي برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، وأهالي المستفيدين ورجال الأعمال. تضمن الحفل العديد من الفقرات ومن ضمنها كلمة للسيالي، أشاد فيها بما يحظى به ذوي الإعاقة من اهتمام سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي أو القطاع غير الربحي، مشددا على أهمية مثل هذه المبادرات الهادفة إلى تمكين ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم ودمجهم بالمجتمع ليصبحوا أشخاصا منتجين.