أنصار الصدر يحتلون ساحات التظاهر في العراق

تظاهر آلاف من مؤيدي الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في بغداد ومناطق أخرى جنوب العراق اليوم الجمعة، منددين بما اعتبروه تعرضاً “لرموز دينية” بعد الانتقادات الأخيرة التي طالت زعيمهم.

وسار مؤيدو الصدر في ساحة التحرير وسط بغداد بين المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وكان الزعيم الشيعي سحب في وقت سابق تأييده للمحتجين الذين يشاركون في تظاهرات العراق منذ أكتوبر الماضي، للمطالبة بتغيير نظام الحكم، مندداً في سلسلة تغريدات بالاختلاط بين النساء والرجال، ومتهماً متظاهرين بإدخال مخدرات ومشروبات كحولية لأماكن التظاهر.