بالصور.. لاعبو الزمالك المصري يرتدون “تيشيرتات السيسي” في قطر #السوبر_زملكاوي

ارتدى لاعبو نادي الزمالك المصري، تيشرتات عليها صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومدون تحتها عبارة “تحيا مصر”، أثناء الدخول إلى ملعب ثاني بن جاسم في قطر لخوض مواجهة الترجي التونسي.

وحقق الفريق الأبيض الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتوج ببطولة السوبر الأفريقي خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور أكد قبل المباراة، أن اللاعبين سوف يرتدون قمصان عليها صورة رئيس الجمهورية وتحيا مصر أثناء دخول الملعب.

وبذلك التتويج أضاف الفريق الأبيض لقبا جديدا إلى خزينته حيث تزايدت ألقاب السوبر الأفريقي إلى الرقم أربعة بعد أن فاز باللقب في أعوام 1994 و1997 و2003 و2020.