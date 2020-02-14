أرشيف تويتر يطيح بعميد كلية تابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود

أعلنت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء، إعفاء د. عبدالله العامر من رئاسة قسم اللغة الإنجليزية، وتكليف أحد وكلاء الكلية لإدارة القسم لحين تكليف رئيسًا جديدًا له.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قد تداولوا تغريدات للعامر اعتبرت مسيئة للوطن.

العامر علق على القرار قائلا: “يمر الإنسان بمرحلة من حياته في الفتوة في العشرينات، يتحمس فيها لقضايا متأثراً فيها بالإعلام ودعاة فتنة وشبكات تواصل مختلفة، وما لم يربط الشاب حماسته باعتدال أهل السنة والجماعة في الفتن واتباع رأي علماء السلف الراسخين في العلم في هذه الأمور فقد يهفو أو يزل”.

وأضاف: “أقول بكل اطمئنان: الاعتزاز بالوطن والأمن الفكري نعمة كبرى وتعزيزها واجب وضمير ونحن اليوم مع قيادتنا في السراء والضراء والمنشط والمكره. ختاما: استغفر الله من زلاتي الماضية وطيشي السابق الذي اتبرأ منه”.

وتابع: “إنني أطلب من كل منصف أن يقرأ تغريداتي في السنوات الأخيرة ليعرف ما أؤمن به ويرى اعتزازي بمنجزات بلدي ووطني، وأما الماضي فطيش الفتوة، الذي تبت منه وأحمد الله الذي صرفني عنه”.