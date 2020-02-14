الحكومة اليمنية: قيادات الحرس الثوري يعترفون رسميا بعمليات في البحر الأحمر ودعم الحوثيين

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن تصريحات قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير حاجي زادة، ونائب قائد فيلق القدس العميد محمد حجازي لقناة المسيرة التي تبث من الضاحية الجنوبية في بيروت، إعلان إيراني واضح بالتواجد في البحر الأحمر واعتراف رسمي بالمشاركة في القتال على الأرض إلى جانب مليشيا الحوثي.

وكان قائد القوة الجيوفضائية في الحرس الثوري الإيراني صرح لقناة المسيرة بأنه “اليوم محور ما أسماه المقاومة ليس إيران فحسب بل إنه يمتد من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط ومن الحوثيين في اليمن إلى حزب الله في لبنان”.

وأضاف أن التصريحات الصادرة من قيادات عسكرية ايرانية بارزة، تؤكد ما أشرنا إليه طيلة خمسة أعوام من ان الدعم الإيراني لمليشيا الحوثي لا يقتصر على تزويدهم بالخبراء والأسلحة النوعية،وإنما بالمشاركة في العمليات القتالية على الأرض وأن التصعيد الاخير يندرج ضمن ما تعتبره أيران انتقام لمقتل سليماني.

وطالب المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الامن بإدانة هذا العدوان الإيراني السافر على اليمن والذي راح ضحيته مئات الآلاف من القتلى والجرحى والنازحين في الداخل والخارج، ودمر البنية التحتية، وكبد الاقتصاد الوطني خسائر بمليارات الدولارات، وقاد البلد لاسوأ كارثة إنسانية.