الدوحة تتكتم والقطريون غاضبون.. هل قتل ضابط تركي الشاعر القطري “آل عكروم”؟ #مشعل_ال_عكروم #تركيا_تقتل_شاعر_قطري

أثارت وفاة الشاعر القطري مشعل بن آل عكروم المري مؤخرا جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتهم ناشطون ضابطا تركيا بالتسبب في وفاته، وتحدثوا عن “احتلال” تركي لقطر و”ذل وإهانة”.

وشارك مغردون قطريون الجمعة في هاشتاجات #مشعل_ال_عكروم و#تركيا_تقتل_شاعر_قطري حيث قدم البعض روايات مختلفة لوفاته، فيما تتكتم الدوحة على ملابسات وفاة المري الذي كان قد انضم للجيش القطري مؤخرا.

وأكدت عائلته وفاته حيث جاء في حساب لشخص يدعى عبد العزيز المري أن مشعل توفي فجر يوم السادس والعشرين من الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه كان مشاركا في “دورة صاعقة” تابعة للجيش:

وعلى تويتر، نشر ناشطون مقاطع فيديو للشاعر وهو يلقي قصيدة وصورة مزعومة للضابط التركي.

وكتب البعض أن الشاعر كان قد انضم للجيش القطري، وأشرف على تدريبه جنود أتراك، كانوا يطبقون عليه “عقوبات قاسية” أدت في النهاية إلى وفاته.

آخرون قالوا إنه توفي جراء مشادة بينه وبين الضابط التركي بسبب رفض القطري تنفيذ أوامره فاعتدى عليه.

وتحدث البعض عن “صمت” رسمي متعمد من قبل القيادة العليا في البلاد نظرا لحساسية موقف الدوحة من أنقرة.