هطول أمطار رعدية في تبوك والجوف #صباح_الخير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل والمدينة المنورة تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .