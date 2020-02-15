تفاصيل الوظائف الشاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة #وظايف_شاغرة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف صحية شاغرة للعمل في المستشفيات التالية:
مستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية
مستشفيات القوات المسلحة بالطائف
بالمسميات التالية :
فني معلوماتية صحية
ممرض قانوني (1)
ممرض قانوني (2)
صيدلي
فني صحة فم وأسنان
مساعد صيدلي
أخصائي أمراض القلب
استشاري الطب النفسي العام
REGISTRAR IN PSYCHIATRIST
استشاري السموم
استشاري وحدة العناية المركزة
للتفاصيل والتقديم من خلال الرابط :
https://talents.msd.med.sa/en/job-search-results