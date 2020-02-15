الهند لأردوغان: لاتقلب الحقائق و”كف” عن التدخل في شؤوننا

طالبت وزارة الخارجية الهندية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالكف عن التدخل في شؤونها الداخلية، كما دعته إلى “التوقف عن قلب الحقائق” بما يتعلق بمنطقة كشمير.

وأثار أردوغان يوم أمس الجمعة قضية كشمير، متعهداً بأن أنقرة ستدعم موقف باكستان لأن المنطقة تشكل مصدر قلق لكلا البلدين.

وانتقدت الهند صباح اليوم السبت تصريحات الرئيس التركي طالبة إياه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للهند وضرورة “تطوير فهم مناسب للحقائق بما في ذلك تهديد الإرهاب الصادر من باكستان”.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية رافايش كومار، عبر تويتر، أن بلاده “ترفض كل الإشارات إلى جامو وكشمير” من قبل أردوغان، داعياً القيادة التركية “إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للهند”.