بالصورة: جدل في حضور جمهور أجنبي يؤازر الشباب أمام النصر

أظهر مقطع فيديو تم تداوله بين الأوساط الرياضيه في مواقع التواصل الاجتماعي حضور عدد من الجاليات الاجنبية في المدرجات الشبابية وقد تسبب هذا الموضوع في جدل واسع في الوسط الرياضي.

وطالبت الجماهير الرياضية بضرورة فتح تحقيق لمعرفة التفاصيل ومعاقبة المرتبطين بهذا الموضوع.

وأظهر الفيديو المتداول حضور جاليات أجنبية في مدرجات نادي الشباب في مباراته مساء امس مع نظيره نادي النصر في ديربي الرياض.

وكان اللقاء الذي جمع بين الفريقين في منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة 18 قد انتهى بانتصار النصر بنتيجة 4-2 .

وتقدم الشباب بهدفين لهدف قبل ان يعود النصر في العشر الدقايق الاخيرة ويقلب الطاولة وينتصر ، حيث سجل نجمه عبد الرزاق حمدالله (هاتريك) وخالد الغنام الوافد الجديد، اما أهداف الشباب فقد كانت عن طريق اسبيريا وجوانكا.

ورفع النصر رصيده الى 38 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر نادي الهلال صاحب 41 نقطة.