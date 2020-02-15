ظریف: لن نسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانیة إلی حكومات أجنبیة

أكد وزیر الخارجیة الإيراني، محمد جواد ظریف، في تصریح لقناة “إن.بي.سي” الأمریكیة أن بلاده لیست قادرة من الحصول على معلومات الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانیة، وعلى الرغم من ذلك لن تسلمه إلی الحكومات الأجنبیة.

ودافع ظریف عن قرار إيران هذا معتبراً أنه یحق لها أن تتبنى مسؤولیة التحقيق في حادث سقوط الطائرة لكنها بحاجة إلی البرمجیات والمعدات الخاصة من أمريكا أو دول غربیة كي تستطيع فك شفرة الصندوق الأسود، بحسب ما نقلته وكالة (إسنا).

وقال “طلبنا المساعدة، لماذا لم تساعدنا الولايات المتحدة؟ هذه قضية إنسانية. لماذا لم يقدموا لنا البرمجيات؟ لماذا لم يعطونا المعدات اللازمة؟”

وعندما سئل عما إذا كان هناك أي شخص يحاول حالياً فك شفرته، أجاب ظریف “لا. لن نفتح الصندوق الأسود بدون مشاركة جميع الأطراف المعنية”.