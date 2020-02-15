كأس محمد السادس: اختبار صعب لاتحاد جدة أمام أولمبيك آسفي

يدخل فريق اتحاد جدة السعودي اختباراً صعباً، اليوم السبت، عندما يحل ضيفاً على فريق أولمبيك آسفي المغربي، فى إياب دور ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

كانت مواجهة الذهاب التي أقيمت 15 يناير (كانون الثاني) الماضي على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تكفى الفريق المغربي نتيجة التعادل السلبي للتأهل للدور نصف النهائي.

ويدخل فريق الاتحاد لقاء اليوم في ظروف صعبة بعد تراجع النتائج مؤخراً، وإقالة المدير الفني الهولندي تين كات عقب الخسارة الأخيرة أمام ضمك في الدوري السعودي 2-1، وتراجع الفريق للمركز 12.

وسيواجه المتأهل من مواجهة اليوم مع فريق الشباب السعودي في دور نصف النهائي، بعد أن تخطى الفريق السعودي نظيره الشرطة العراقي في دور الثمانية 7-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في المقابل يواجه الإسماعيلي نظيره الرجاء المغربي في نفس الدور.

بينما يدخل أولمبيك آسفي مواجهة اليوم، وهو يحتل المركز 9 في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 18 نقطة.