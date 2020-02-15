روجوا للممنوعات وارتدوا ملابس فاضحة.. ضبط 321 مخالفا للذوق العام في حائل #عاجل

أعلنت الجهات الأمنية في منطقة حائل، اليوم السبت، ضبط 321 مخالفاً للذوق العام، ضمن إطار متابعة تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام، خلال الفترة من 1441/3/2 وحتى 1441/6/9.

و صرح المتحدث باسم شرطة منطقة حائل، في بيان، أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهماتها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 1440/8/4، فقد تم ضبط 321 مخالفاً للذوق العام، خلال الفترة من 1441/3/2 وحتى تاريخ 1441/6/9.

وأوضح المتحدث أن المخالفات شملت “البصق”، و”إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها”، و”إشغال مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة”، و”ارتداء لباس غير لائق في الأماكن العامة”، و”وضع عبارات أو صور على وسائل النقل فيها إثارة عنصرية” أو “ترويج لتعاطي الممنوعات”، وتم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.