أرامكو تستعد لإعلان أول إفصاح مالي بعد الطرح في البورصة

تستعد شركة أرامكو لأول إعلان عن نتائجها المالية، بعد الطرح العام الذي انتهت منه في ديسمبر الماضي، عبر الإفصاح عن قوائمها المالية ونتائج الأعمال والأرباح خلال منتصف الشهر المقبل. بحسب بيان.

وقالت أرامكو، في بيانها، إنها ستعلن نتائج العام 2019 بأكمله في الـ16 مارس، وهي أول نتائج مالية لعملاق النفط بعد طرح الشركة للاكتتاب العام، بعد أن كانت اتجهت خلال العام الماضي بإعلان نتائج عام 2018.

وصرحت أنها ستقوم بتوزيع أرباح مرحلية عادية بقيمة 50.2 مليار ريال (13.4 مليار دولار)، وذلك عن الربع الثالث من 2019 قبل تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد، للمساهم الوحيد حينها وهي الدولة.

وبحسب بيان سابق؛ فإن الشركة تعد أكبر موزع للأرباح على مستوى العالم، إذ تستعد لتوزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020.

وبلغت حصيلة الطرح 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، منها 32 مليار ريال من الأفراد، و64 مليار ريال من المؤسسات، ما جعله أضخم طرح في العالم متجاوزاً طرح شركة «علي بابا» الصينية، البالغة قيمته 25 مليار دولار. وتم تحديد سعر السهم في الاكتتاب بـ32 ريالاً (8.5 دولار)، حيث تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 465 في المائة، بعد جمعه 446 مليار ريال (119 مليار دولار).

وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيق أرباح صافية قوامها 266 مليار ريال (68.2 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام المنصرم 2019 بانخفاض 18 في المائة عن الفترة نفسها من العام الأسبق 2018، في حين بلغت إيرادات الشركة خلال الفترة ذاتها ما قوامه 217 مليار دولار، بانخفاض 7 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.