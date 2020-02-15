قال وزير خارجية الصين وانج يي، اليوم السبت، إن “عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا وصل إلى 8 آلاف، ما يعني أن الوباء من الممكن احتوائه”.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي: “اقتصادنا قادر على تخطي أزمة فيروس كورونا”.

وأشاد الوزير بالفرق الطبية التي تنقذ يوميا حياة المرضى، رغم خطر انتقال عدوى فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصينية السبت أن فيروس كورونا المستجدّ أودى حتى اليوم بحياة 1519 شخصا على الأقل في الصين بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.