الرياض.. إصابة 15 شخصا بينهم 3 بحالة حرجة في انقلاب حافلة

نقلت الفرق الإسعافية 15 حالة، بينها ثلاث حرجة، جراء انقلاب حافلة نقل جماعي في حي ديراب جنوب الرياض، بمشاركة أكثر من عشر فرقة إسعافية، صباح اليوم السبت.

وقال ياسر الجلاجل، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا من أحد المواطنين عند الساعة 11.24، صباح اليوم السبت، عن وجود حادث سير نتج عنه 18 إصابة وتم توجيه الفرق التدخل السريع و وفرق العنايات بالإضافة للقيادات الميدانية للموقع، مشيرا إلى أن أول فرقة وصلت خلال 9 دقائق من ورود البلاغ.

وأكد المتحدث أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث، وجرى نقل جميع المصابين لعدة مستشفيات، وهي مستشفى الملك سلمان ومستشفى الإيمان ومدنية الملك سعود الطبية ومستشفى عبدالرحمن الفيصل، فيما تم علاج ثلاث حالات في الموقع.