سقوط إحدى طائرات التحالف العربي بمنطقة العمليات في محافظة الجوف باليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سقوط إحدى طائراته في منطقة العمليات في محافظة الجوف باليمن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي عن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية.

وأوضح العقيد المالكي أنه عند الساعة (23:45) من مساء يوم الجمعة الموافق (14 فبراير 2020م) سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية اثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني.