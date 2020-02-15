جنوب السودان يقلص عدد ولاياته من 32 إلى 10

قال رئيس جنوب السودان سلفا كير اليوم السبت إنه قرر تقليص عدد الولايات في بلاده من 32 إلى عشر فقط، ممهدا الطريق لاستئناف عملية السلام المتعثرة وتشكيل حكومة وحدة طال انتظارها.

وقال كير في بيان “الحل الوسط الذي توصلنا إليه اليوم هو قرار مؤلم ولكنه ضروري إذا كان هذا هو ما يجلب السلام… انتظر من المعارضة أن تفعل الأمر نفسه”.

وكانت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) قد منحت الحكومة مهلة تنتهي اليوم السبت للاتفاق حول عدد الولايات في جنوب السودان.

كان الخلاف بين كير وزعيم المتمردين السابق ريك مشار، بشأن عدد الولايات وكذلك الإخفاق في دمج مختلف القوات المقاتلة، من بين العقبات الرئيسية أمام إتمام عملية السلام.

ووافق كير ومشار على اتفاق سلام في عام 2018 تحت ضغوط من الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول في المنطقة.

وبموجب الاتفاق، وافق الاثنان على تشكيل حكومة وحدة بحلول نوفمبر تشرين الثاني 2019 ثم اتفقا على تأجيل تشكيل الحكومة 100 يوم بعد انقضاء المهلة مما دفع واشنطن إلى استدعاء سفيرها وفرض عقوبات على كبار المسؤولين لدورهم في إدامة الصراع.