وزير خارجية الصين: انتقاد أمريكا للصين “أكاذيب”

رفض وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم السبت انتقاد الولايات المتحدة لبلاده واصفا ذلك “بالأكاذيب”.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من انتقاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لسياسة الصين الخارجية وقوله إنها تسعى لتكوين “إمبراطورية”.

وقال وانغ أثناء مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا “كل هذه الاتهامات ضد الصين أكاذيب لا تستند إلى حقائق”.

وتحدث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال المؤتمر، بعد بومبيو مباشرة وقبل وانغ، متهما بكين بتبني “استراتيجية شائنة” من خلال شركة هواوي للاتصالات.

وحذر السبت وزير الدفاع الأميركي في ميونيخ السبت الأوروبيين من أن السماح للمجموعة الصينية العملاقة للاتصالات هواوي ببناء شبكة الجيل الخامس قد “يهدد” حلف شمال الأطلسي.

وقال مارك اسبر خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ “إذا لم ندرك التهديد ونتحرك، فإن ذلك قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تهديد أنجح تحالف عسكري في التاريخ، حلف شمال الأطلسي”.