سنغافورة.. اكتشاف 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أكدت السلطات في سنغافورة اليوم السبت اكتشاف خمس حالات إصابة بفيروس كورونا” كوفيد – 19″. وفق ما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج.

وكان رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج قد أشار أمس الجمعة إلى أن اقتصاد البلاد “سوف يتضرر” جراء تفشي فيروس كورونا، وذلك بينما كان يتفقد تدابير الفحص الطبي في المطار الدولي لبلاده.

وقال لونج إنه من المرجح أيضا أن يتجاوز التأثير الاقتصادي للفيروس، المعروف أيضا باسم “كوفيد 19 “، التأثير الذي تركه مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) عام 2003، وأسفر عن انخفاض حجم التجارة والسفر عبر شرق وجنوب شرق آسيا، وأدى إلى تراجع اقتصاد سنغافورة القائم على التجارة بواقع 3ر0 بالمئة خلال الربع الثاني من ذلك العام.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا حصيلة مرض السارس. وحذر لونج من أنه رغم أن سنغافورة أصبحت خالية من سارس خلال أربعة أشهر، فإن الجدول الزمني لفيروس كورونا “قد لا يكون بهذه السرعة”.