دبابات ومدرعات ومدافع.. تركيا تحشد معدات عسكرية وتسلمها للإرهابيين بإدلب

أفاد مصدر دبلوماسي عسكري روسي بأن تركيا تحشد بنشاط جنودا وأسلحة ومعدات عسكرية في إدلب شمالي سورية، وتسلم جزءا كبيرا منها لمسلحي “جبهة النصرة”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم”عن المصدر قوله اليوم السبت إن تركيا أدخلت إلى إدلب أكثر من 70 دبابة ونحو 200 مدرعة و80 مدفعا، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المعدات يجري تسليمه لمسلحي تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي.

وأشار إلى أن المسلحين حصلوا من تركيا على أسلحة امريكية الصنع مضادة للطائرات، وتزامن ذلك مع إسقاط مروحيتين للجيش السوري في المنطقة الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر أنه من دواعي القلق الخاص تزويد أنقرة المسلحين في منطقة إدلب لخفض التصعيد بالزي العسكري التركي.