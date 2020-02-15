وزير الخارجية: المملكة لم ترسل أي رسائل إلى إيران

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، في مؤتمر ميونيخ للأمن أن السعودية لم ترسل أي رسائل خاصة أو سرية إلى إيران، مضيفاً: “رسالتنا لإيران أن تغيير السلوك أولا قبل مناقشة أي شيء آخر”.

وأكد أن السعودية “مهتمة دوماً بخفض التصعيد في المنطقة”، إلا أنه أضاف أنه “حتى اللحظة لا توجد أي اتصالات مباشرة مع إيران”.

وأوضح أن “هناك طرف واحد فقط وراء عدم الاستقرار في المنطقة”، شارحاً أن “إيران تمارس سلوكا مستهترا وتهدد الاقتصاد العالمي”.

وفي الشأن اليمني، أكد وزير الخارجية السعودي ان المملكة تفضل الحل السياسي في اليمن عبر الحوار برعاية أممية، مضيفاً: “موقفنا في اليمن كان دوماً داعماً للحل السياسي”.

كما أعرب عن أمله بأن “يركز الحوثيون على مصالح اليمن وليس إيران”.