هل جرثومة المعدة معدية وتنتقل بالأكل؟ .. “د. عبد الله الذيابي يوضح”

أجاب الدكتور عبد الله الذيابي في مقال طبي له عن سؤال يشغل بال الكثير من الناس بشأن جرثومة المعدة وحقيقة كونها معدية وتنتقل بالأكل و يعتبر هذا السؤال مهما للصحة العامة و السلامة الغذائية لتجنب الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي ومشاكل الهضم،التي يعاني منها الكثيرون بسبب جرثومة المعدة.

وقال الذيابي إن جرثومة المعدة عبارة عن بكتيريا تصيب المعدة وهي تعيش وتتكاثر داخل تجويفها بالرغم من الحموضة الشديدة التي تقتل غيرها من الجراثيم وتثبطها، وتعد الالتهابَ البكتيري المزمن الأكثر انتشارًا بين البشر. في هذا المقال استعرض أبرز الأسئلة الشائعة لدى حامليها.

وأضاف الذيابي: “يتساءل البعض عن كيفية انتشار جرثومة المعدة وهل تعبر معدية أو تنتقل عن طريق الاكل ؟، وبحسب ما توصلت له الأبحاث الطبية فإن كيفية انتقال الجرثومة لا يزال مجهولاً ويتوقع ان الأطعمة والمشروبات الملوثة بالجرثومة ربما تلعب دوراً في انتقال الجرثومة من شخص لآخر وتسهم في الانتشار الكبير لهذه الجرثومة.

و “فيما يتعلق بعلاقة جرثومة المعدة بارتجاع المريء، أوضح الذيابي أن الجرثومة لا تسبب ارتجاع المريء أو أي من أعراضها مثل: الحرقان، الشعور بوجود كتلة في الحلق، التهاب الحنجرة والسعال.

و بين أنه من ناحية أخرى، ربما تتحسن أعراض ارتجاع المريء أو تسوء بشكل بسيط بعد التخلص من الجرثومة؛ وذلك يعتمد على مكان تواجد الجرثومة بالمعدة، وقد لا يؤثر التشافي منها على ارتداد الأحماض إلى المريء.

وتابع الذيابي : “وكذلك عن علاقة جرثومة المعدة بعسر الهضم، فإن الجرثومة قد تؤدي لقرحة المعدة وتسبب عسر للهضم واضطراب للمعدة، وأبرز الاعراض: ألم أعلى البطن، الشعور بالشبع المبكر والغثيان، التجشؤ، صعوبة هضم الأطعمة الدهنية.

وأشار الى ان جرثومة المعدة لا تسبب اكتئاب وعزل الشخص عن محيطة كما أنها لا تؤدي لصعوبة بلع. وقد يتعالج البعض من الجرثومة ويتأكد من التخلص منها لكن تعود له اعراضها ويتفاجأ بكون التحاليل إيجابياً للإصابة بالجرثومة مرة آخري، وهذا قد يحدث لكن نادرةً واحتمالية الإصابة مرة آخري بالجرثومة هو أقل من 2% سنوياً.

وفي ختام كلامه قال الذيابي : “ربما يتسأل البعض عن دور الأطعمة والاعشاب والخلطات في التخلص من الجرثومة، وبحسب ما توصلت له الأبحاث الطبية فإن الطريقة المثبتة للتخلص من الجرثومة هي بالمضادات الحيوية وادوية الحموضة، أما دور الثوم والعسل والمرة والزبادي وتأثيرها على نمو وتكاثر الجرثومة فذلك غير معروف ولا توجد له أبحاث طبيه يمكن الاستناد اليها.”