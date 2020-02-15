بأمر ملكي.. مؤسستا التقاعد والتأمينات تحت رئاسة وزير المالية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا، بتعيين وزير المالية رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتضمن الأمر الملكي الذي اطلعت “الوئام” على نسخة منه أن يكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزير المالية ويرأس مجلس إدارتها.

وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الأمر بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بذلك واقتراح تعديلها واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، بحسب الأمر الملكي.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد وزير الخدمة المدنية، فيما يرأس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعية وزير العمل والتنمية الاجتماعية قبل هذا القرار الذي بدوره يعطي وزير المالية رئاسة مجلسي إدارة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.