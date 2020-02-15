مصادر: الحوثيون استخدموا المدنيين دروعا بشرية في منطقة سقوط الطائرة “التورنيدو”

قال مصادر، إن جماعة الحوثي الإرهابية، استخدمت المدنيين دروعا بشرية في منطقة سقوط الطائرة التورنيدو.

وأضافت في تصريحات لـ”العربية”: “هناك استعدادات جارية لنقل الجرحى من المدنيين جراء عملية البحث والإنقاذ التي نفذها التحالف بموقع سقوط طائرة «التورنيدو» بمحافظة (الجوف) اليمنية وسيتم نقل جرحى عملية البحث والإنقاذ في الجوف اليمنية للعلاج في السعودية”.

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أنه وإلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية فقد تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة.

وأضاف العقيد المالكي بأنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ وسوف يتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.