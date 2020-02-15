صراع هلالي يشتعل بين “جوميز” و “إدواردو”

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة الحالية أياما مميزة، حيث يحتل أزرق العاصمة صدارة ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى تزعمه لمجموعته في دوري أبطال آسيا ووصول الفريق إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي ظل النتائج المميزة التي يعيشها الهلال، اشتعلت منافسة داخل أروقة النادي بين نجمي الفريق بافيتمبي جوميز وكارلوس إدواردو.

حيث يعتبر إدواردو الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في تاريخ الهلال برصيد 79 هدفاً خلال خمسة مواسم قضاها، فيما يأتي الأسدالفرنسي في وصافة القائمة بتسجيله 61 هدفاً خلال موسمين فقط؛ مزيحاً البرازيلي تياغو نيفيز عن الوصافة.