الأمانة تتنصل من فقرة خادشة للحياء العام في بسطة الرياض #بسطة_الرياض

تنصلت أمانة الرياض، اليوم، من فقرة خادشة للحياء العام في “بسطة الرياض”.

وأكدت الأمانة أن فيديو الفقرة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن ضمن الفقرات المتفق على عرضها مسبقا مع الجهة المشغلة.

وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه “بالإشارة إلى الفقرة المتداولة ضمن فعالية بسطة الرياض، تود أمانة منطقة الرياض التوضيح بأنها لم تكن من الفقرات المتفق على عرضها مسبقًا مع الجهة المشغلة”.

وأوضحت أمانة الرياض، أن ما جرى يعد اجتهادًا فرديًا من أحد المشاركين”، مؤكدة “إشعار جميع المشاركين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين في المشاركات المقبلة”.

واندهش رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تنصل الأمانة، مؤكدين أنها تتحمل المسؤولية كاملة عن الفقرة.

وكان رواد مواقع مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لفقرة اعتبروها خادشة للحياء خلال إحدى فعاليات بسطة الرياض.