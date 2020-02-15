السودان: ضبط أسلحة الخلية الإرهابية.. ورائحة “قطرية” تفوح في التحقيقات #قطر_تخرب_السودان

أعلنت الشرطة السودانية عثورها على مقر ثانٍ يحوي أسلحة خفيفة يخص التشكيل الإرهابي الموقوف الأسبوع الماضي بمنطقة شرق النيل.

وقالت الشرطة في بيان إن شرطة ولاية الخرطوم فرعية مباحث شرق النيل تمكنت من القبض على خلية إرهابية مكونة من أجانب تعمل في صناعة المتفجرات.

وقادت التحريات والتحقيقات إلى العثور على عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بحوزة المتهمين بأحد المنازل بشرق النيل بجانب كمية من المهمات العسكرية وأجهزة التزوير وحواسيب وطابعات ملونة وكمية من الأحبار وبعض المتعلقات الأخرى تم تحريزها وتصنيفها وجارٍ إخضاعها للفحص الفني بواسطة الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

وكانت تقارير سودانية تم تداولها قد أكدت أن الخلية تلقت تمويلات من دول على علاقة بالوضع السوداني، وأشارت تقارير أخرى إلى تلقي أفرادها تمويلات ومخططات من قطر التي اتضح ضلوعها في عمليات سابقة داخل السودان، آخرها إرسال شحنة أسلحة وسط مساعدات طبية إلى السودان وحاولت الدوحة التكتم على الفضيحة بعدما كشفتها السلطات السودانية.