الاتحاد يعبر أسفي ويضرب موعدا مع #الشباب #الاتحاد_اولمبيك_اسفي

حجز اتحاد جدة مقعده في الدور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية عقب فوزه أمام مضيفه أولمبيك آسفي 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ملعب المسيرة الخضراء في مدينة آسفي المغربية في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة.

وكان أولمبيك آسفي قد حقق نقطةً ثمينة في مواجهة الذهاب الذي احتضنها ستاد الجوهرة المشعة إلا أن الاتحاد كانت له كلمة الحسم في مواجهة الإياب بفوزه بهدف نظيف.

وضرب الاتحاد موعداً مع مواطنه الشباب في الدور نصف النهائي حيث تأهل الأخير بفوزه ذهاباً وإياباً على نظيره الشرطة العراقي بنتيجة 7-صفر بمجموع المباراتين.