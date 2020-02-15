حمدالله يستفز الاتحاديين.. وزياية يرد #الاتحاد_اولمبيك_اسفي

أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبدالرزاق حمدالله جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي عقب نشره صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستقرام داعماً فيها فريق أولمبيك أسفي المغربي في لقائه أمام ضيفه الاتحاد مساء اليوم.

كتب النجم المغربي عبر صفحته على انستقرام معلقاً على صورة لنجوم الفريق المغربي: “بالتوفيق اليوم والتأهل لنصف النهائي، جيبوها يا الولاد”.

فيما جاء الرد عقب انتهاء اللقاء الذي انتصر فيه الاتحاد من قبل الجزائري عبدالملك زياية المحترف السابق في صفوف نمور جدة؛ والذي نشر صورة لطفل باكي معلقاً عليها بشكل ساخر بجملة: “جيبوها يا الولاد”.

وكان اللقاء قد انتهى بفوزٍ اتحادي بهدف نظيف جعله يتفوق بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1، ليطير إلى الدور نصف النهائي من البطولة العربية من أجل مواجهة الشباب السعودي.