تعرض حسابي ” الأولمبياد” و “اللجنة الأولمبية” للقرصنة على تويتر

قال موقع تويتر، اليوم، السبت، إن الحسابين الرسميين للأولمبياد وإعلام اللجنة الأولمبية الدولية تعرضا للقرصنة وتم إيقافهما مؤقتا.

وأوضح متحدث باسم تويتر في بيان عبر البريد الإلكتروني أن

القرصنة كانت من منصة أخرى دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

وأضاف المتحدث “عندما علمنا بالمشكلة أوقفنا الحسابين على الفور ونعمل مع شركائنا لاستعادتهما”.

وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية إن اللجنة تحقق في الواقعة.

وفي الشهر الماضي تعرضت حسابات العديد من فرق دوري كرة القدم الأمريكية ومن بينها حسابا سان فرانسيسكو فورتي ناينرز وكانساس سيتي تشيفز للقرصنة قبل أيام من نهائي البطولة.

وفي وقت سابق اليوم تعرض حساب برشلونة على تويتر للقرصنة أيضا.