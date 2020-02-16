عاجل… #السعودية تنتقد التدخل التركي في ليبيا

انتقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود التدخل الخارجي في الصراع الليبي وخص تركيا بالذكر.

وقال على هامش مؤتمر ميونخ الأمني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): هناك الآن قوات قادمة من سورية يتم إرسالها من تركيا إلى هناك.

وأضاف “بالطبع، لا شيء من هذا يساعد على الإطلاق بل يؤدي فقط إلى مزيد من عدم الاستقرار”، مؤكدا أن هذا ينطبق أيضا على عمليات إرسال الأسلحة الجارية.

وقال إنه يستطيع أن يتصور إرسال مهمة دولية لحفظ السلام في ليبيا وأن هذا قد يكون خيارًا إذا كانت العملية تسير في الاتجاه الصحيح لكنه أضاف أن الوقت ليس مناسبًا بعد.

ومن الجدير ذكره ان حوالي عشرة من وزراء الخارجية وممثلين لمنظمات دولية في اليوم

الختامي للمؤتمر اليوم الأحد التقدم الذي تم إحرازه من أجل إنهاء النزاع في ليبيا.