الصين: إقالة المزيد من المسؤولين في هوبي مركز تفشي فيروس كورونا

تعرض أكثر من ستة مسؤولين سياسيين في مقاطعة هوبى الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، للإقالة بسبب إخفاقهم في السيطرة على المرض، وذلك وفقًا لإشعار نشرته لجنة الانضباط والتفتيش التابعة للحزب الشيوعي في المقاطعة اليوم الأحد.

ومن بين المسؤولين الذين تعرضوا للإقالة نائب رئيس منطقة هونجشان في ووهان ونائب رئيس مدينة تشيتشون بالقرب من هوانجقانج- واحدة من أكثر المدن تضرراً في المقاطعة.

وفي منطقة يونشي، فقد رئيس وأمين المجموعة القيادية للحزب في الهيئة الاستشارية التشريعية وكذلك نائب الأمين ونائب رئيس المجموعة القيادية لحزب المؤتمر الشعبي الوطني وظائفهم.

وتم إقالتهم بسبب مجموعة من المخالفات المتعلقة بتعاملهم مع تفشي الفيروس، بما في ذلك الفشل في تطويق الإصابات المشتبه بها، وتقليل عدد الحالات التي يتم الابلاغ عنها عن العدد الحقيقي، وإعداد تقارير زائفة عن عملهم، وعدم أخذ أعمال الوقاية من الأوبئة على محمل الجد، وتنفيذ “أعمال ظاهرية” “عن طريق الهاتف أو الرسائل النصية وعدم التواجد بمواقع العدوى المحتملة.