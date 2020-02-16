ستون طالباً يتقنون صيانة الجوال بنادي حي بالطائف

تدرب اكثر من ستون طالب على صيانة الجوال في نادي الحي بمدرسة عمر بن الخطاب بالطائف حيث تمكن من معرفة فك وتركيب أجهزة الجوال وبرمجتها.

كما تعرف الطلاب المتدربين على كيفية معرفة جودة قطع وشراءها من الشركات المصنعة لها.

البرنامج التدريبي الذي استمر طيلة اسبوعين اختتم بحضور مشرف أندية مدارس الحي الاستاذ عزيز الشريف والمشرف المتابع للنادي الاستاذ دخيل الشعلان وقائد النادي تركي المالكي وتسليم الشهادات للمتدربين ودرع تذكاري للمدرب .

فيما عبر المتدربين عن شكرهم لأندية مدارس الحي وللمدرب على ماقدم لهم من معلومات قيمة تؤهلهم الى الدخول الى سوق العمل وكسب المال.