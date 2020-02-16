سوريا: غارات على حلب واشتباكات عنيفة في إدلب

تدور اشتباكات عنيفة بين الفصائل المسلحة الموالية لتركيا من جهة وقوات الجيش السوري التي تحاول التقدم على محور الشيخ دامس في ريف إدلب الجنوبي.

وقصفت الفصائل المسلحة براجمات الصواريخ مواقع قوات الجيش السوري في بلدة النيرب بريف إدلب، وفي سياق ذلك استهدفت الفصائل مواقع القوات السورية في محور المشاريع بسهل الغاب بالتزامن مع اشتباكات بالرشاشات الثقيلة على المحاور هناك، بحسب ما ذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.

ونفذت طائرات حربية روسية غارات بصواريخ شديدة الانفجار استهدفت كل من كفرحمرة وعندان وحيان وحريتان بريف حلب الشمالي الغربي.

وأرتفع عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية الروسية على ريفي حلب وإدلب إلى 122.

وتواصل قوات الجيش السوري قضم ماتبقى من المناطق والتقدم على محور الشيخ عقيل بريف حلب للالتقاء بالقوات المتقدمة من قرية عويجل على الطرف الآخر، التي بات يفصلها عن محور الشيخ عقيل 8 كيلومترات، وتسعى القوات السورية المدعومة بالمسلحين الموالين لها وبغطاء بري وجوي الالتفاف على مناطق واسعة تضم بلدات كبيرة مثل كفرحمرة وحيان وعندان وحريتان شمال حلب ومحاصرتها وبالتالي إسقاطها.

وتقدمت القوات السورية وسيطرت على عويجل والسعدية وجمعية الأمين وقرية عاجل والراشدين الشمالية والمنصورة وجمعية الكهرباء ومدرسة الشرطة بريف حلب الغربي.

وبذلك، تكون قوات الجيش السوري بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على 85 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي.