نيمار يقترب.. اختراق حسابات برشلونة على تويتر!

تعرضت حسابات نادي برشلونة الرسمية على تويتر للاختراق عقب انتصاره الصعب على خيتافي 2-1، يوم أمس السبت، بملعب كامب نو، الذي شهد صافرات استهجان من الجماهير على أداء الفريق الكاتالوني.

وبعد انتهاء المباراة، تم اختراق الحسابات الرسمية لبرشلونة على تويتر بكل اللغات، وعلق المخترق: “أهلاً، نحن أورماين، حسناً.. هذه هي المرة الثانية التي نقوم بها بذلك الأمر”.

وأضاف مخترق حسابات النادي الكاتالوني: “حسناً، قمنا بقراءة بعض الرسائل الخاصة في الحساب، ويبدو أن اللاعب البرازيلي نيمار سوف يعود إلى برشلونة”، وفقاً لما نقلته صحيفة آس الرياضية.

واختتموا في تغريدة مثيرة يطالبون فيها برحيل رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، قبل أن يشاركوا في وسم “إرحل يا بارتوميو”.

ويعاني برشلونة هذا الموسم من بعض الأزمات أدت إلى رحيل مدربه السابق إرنستو فالفيردي ومشكلات بين نجم الفريق ليونيل ميسي والمدير الرياضي إريك أبيدال، ما انعكس بالسلب على نتائجه حيث ودع بطولة كأس الملك من ربع النهائي على يد أثلتيك بلباو كما تراجع لوصافة الليغا وأهدى الصدارة لريال مدريد.