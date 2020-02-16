العين يتطلع لإيقاف تراجعه فيدوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي

يتطلع العين الإماراتي إلى وضع حد لأسوأ سلسلة نتائج له في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، لكنه سيواجه اختبارا صعبا عندما يستضيف النصر بطل السعودية بعد غد الثلاثاء.

وتعرض العين لخسارة قاسية 4-صفر على أرضه أمام سباهان الإيراني في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة الأسبوع الماضي، ليصل إلى تاسع مباراة على التوالي في دوري الأبطال بدون أي فوز، وهي مسيرة تضمنت سبع هزائم بالإضافة لتسجيل هدف واحد فقط في مبارياته الأربع السابقة على أرضه.

وتتناقض نتائج العين الآسيوية مع مستواه المحلي في الفترة الأخير، إذ حقق ثلاثة انتصارات في آخر أربع مباريات في الدوري الإماراتي ليقلص الفارق مع الصدارة إلى خمس نقاط.

وسيواجه العين منافسا يمر بفترة جيدة. واستهل النصر مشواره في المجموعة الرابعة الأسبوع الماضي بالتعادل 2-2 خارج ملعبه مع السد القطري، ويخلو سجله من الهزائم في آخر ثلاث مواجهات له ضد أندية إماراتية في دوري الأبطال.

ولم يخسر النصر في الدوري السعودي منذ نوفمبر تشرين الثاني في مسيرة تضمنت خمسة انتصارات في ثماني مباريات ليواصل مطاردة غريمه التقليدي الهلال المتصدر.

وتنتظر دفاع العين مهمة صعبة في احتواء خطورة عبد الرزاق حمد لله مهاجم النصر المتألق. وسجل المهاجم المغربي هدفا خلال التعادل مع السد تلتها ثلاثية في فوز كبير 4-2 على الشباب في الدوري.

وفي المجموعة الثانية، يحل الهلال حامل اللقب ضيفا على شباب الأهلي دبي متصدر الدوري الإماراتي حيث سيسعى العملاق السعودي لتحقيق انتصاره الأول على منافسه في دوري الأبطال منذ 2010.

وفي آخر مواجهة بينهما في دوري الأبطال، سجل شباب الأهلي دبي هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع باستاد راشد ليهزم الهلال 3-2 ويبلغ النهائي في 2015.

واستهل الهلال مشوار الدفاع عن اللقب بالفوز 2-صفر على شهر خودرو الإيراني، بينما خسر شباب الأهلي دبي خارج ملعبه أمام باختاكور الأوزبكي.

ويلتقي الأهلي السعودي مع الاستقلال الإيراني باستاد جابر الأحمد الدولي بدون مدربه السويسري كريستيان جروس الذي لم يسافر مع الفريق إلى الكويت مع اقتراب إقالته بسبب تراجع نتائج الفريق.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مازن بهكلي سيقود الأهلي أمام الاستقلال في انتظار تعيين مدرب جديد خلفا لجروس.

واستهل الأهلي مسيرته في المجموعة الأولى بالتعادل 1-1 خارج ملعبه مع الوحدة الإماراتي، الذي يحل ضيفا على الشرطة العراقي غدا الاثنين.

ويخرج الدحيل القطري لملاقاة التعاون السعودي بعد غد الثلاثاء في المجموعة الثالثة، حيث يلعب أيضا الشارقة بطل الإمارات ضد بيروزي الإيراني.

ويملك الدحيل ثلاث نقاط بعد فوزه 2-صفر على بيروزي في الجولة الافتتاحية، بينما خسر الشارقة 1-صفر على أرضه أمام التعاون.