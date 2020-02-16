يوسف بن علوي: إيران دولة كبيرة… وسلطنة عمان تعمل على خفض حدة التوتر في الخليج

أكد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي اليوم الاحد أن بلاده تعمل على خفض حدة التوتر في منطقة الخليج العربية ، مستبعدًا حصول أي مواجهة عسكرية في

الوقت الراهن .

ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم عن بن علوي قوله، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن ، إن السلطنة تتواصل مع واشنطن و طهران حول ذلك ولدينا شعور بأن هناك إمكانية للحوار بينهما مستبعدا حدوث مواجهة عسكرية في الوقت الحالي بالمنطقة.

وأضاف أن لدى البعض الحق في الشعور بالقلق من تصعيد التوتر ، واصفا إيران بأنها دولة كبيرة وجارة وإذا عملنا على تنظيم مصالحنا لربما أعطانا ذلك شعورًا بالسلم.