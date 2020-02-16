إزالة تعديات بمساحة تتجاوز 1.4 مليون متر مربع في جدة

أزالت بلدية طيبة الفرعية بأمانة جدة تعديات على مواقع مختلفة لأراضي حكومية قدرت مساحتها بـ 1,400,000 متر مربع, تمثلت في إنشاء أسوار وغرف سكنية غير نظامية وبدون مستمسكات شرعية، أو تراخيص بناء.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس فيصل المالكي, أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها داخل نطاق الفرع بمشاركة شرطة البلدية رصدت إحداثيات في مخطط عشوائي حديث الانشاء شمال شرق ” أم الحمام ” دون الحصول على تصاريح نظامية, وجرى إزالتها, مؤكداً حرص البلدية على التعامل الفوري والسريع مع أي شكل من أشكال التعدي على ممتلكات الدولة.