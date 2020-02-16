جدة: اغلاق مسلخ دواجن عشوائي بالمنتزهات

أغلقت بلدية ام السلم بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة مسلخ دواجن عشوائي بحي المنتزهات يفتقد لوسائل السلامة والوقاية من الأمراض، ويقوم ببيع دجاج حي ، ودجاج مجهول المصدر (لا يحمل تاريخًا للإنتاج والانتهاء).

وبين مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أنه تم مصادرة جميع الادوات الخاصة بالذبح من ماكينة فرم وسكاكين وطاولات وثلاجة واقفاص بداخلها دجاج حي ، وتم ازالة الموقع بالكامل وإتلاف الكميات المضبوطة؛ نظرًا لمخالفتها للاشتراطات الصحية وبيئة النقل، وعدم وجود تواريخ إنتاج أو انتهاء على المغلفات، بالإضافة إلى مجهولية مصدرها.

وتم رش الموقع بالمبيدات الحشريه والمعقمات و اخذ علي المخالفين التعهدات اللازمة بعدم ممارسة البيع مستقبلا ، واعداد محضر بذلك من قبل اللجنة المشكلة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحافظة جدة وبلدية ام السلم الفرعية .