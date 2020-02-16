6 مليارات ريال لاستثمارات مجموعة “د. سليمان الحبيب الطبية” المستقبلية

تخطط مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية خلال السنوات الخمس المقبلة للتوسع في مشروعات الرعاية الصحية النوعية، من خلال استثمار نحو 6 مليارات ريال، كما تستعد لطرح 15% من أسهمها للاكتتاب العام في هيئة السوق المالية السعودية “تداول”، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونجحت المجموعة في العام الماضي (2019) من خدمة أكثر من 3 ملايين مريض، وفق أحدث أساليب الرعاية الصحية، وتحت إشراف أمهر الأطباء والجراحين السعوديين والأمريكيين والأوربيين من أصحاب الكفاءة العالية، خاصة في التخصصات الدقيقة من أجل تقديم رعاية متكاملة لعملائها.