مسؤولة بالأمم المتحدة: حظر الأسلحة في ليبيا بات مزحة

قالت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا حولته إلى مزحة ومن الضروري محاسبة من ينتهكونه.

وأضافت ستيفاني وليامز نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، في مؤتمر صحفي في ميونيخ: “حظر الأسلحة أصبح مزحة.. نحتاج حقا أن نكثف الجهود في هذا الشأن”.

وتابعت قائلة: “الأمر معقد لأن الانتهاكات تحدث برا وبحرا وجوا لكن هناك حاجة لمراقبة ذلك وهناك حاجة للمحاسبة”.

يأتي ذلك بالتزامن مع الانتهاكات التركية المتواصلة في ليبيا والمتمثلة في دعم الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة السراج بالأسلحة المختلفة في الحرب التي يخوضها الجيش الوطني الليبي ضد الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.