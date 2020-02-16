وزير الطاقة: سنصدر الغاز والبتروكيماويات قريبًا

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأحد، أنَّ السعودية، ستصدر الغاز والبتروكيماويات قريبًا، مشيرًا إلى أن استغلال النفط والغاز سيحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة، ونسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح.

وقال خلال كلمته اليوم في افتتاح “مؤتمر سابك 2020” بالمنطقة الشرقية، إن المملكة تطمح لاستغلال المواد الهيدروكربونية الاستغلال الأمثل بما فيها الموارد التقليدية وغير التقليدية من البترول والغاز التي ستحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأكد أن المغزى الأساسي من إنشاء وزارة الطاقة هو التوسع في تطوير مصادر الطاقة وإيجاد منظومة متكاملة من هذه المصادر تزود المملكة بجميع احتياجاتها من الطاقة بالشكل الأفضل الذي يمكن من التحول الاقتصادي في إطار رؤية 2030.

وأشار إلى أنه قريبا سيتم الإفصاح عن أمر سيكون مفخرة لكل من عمل في القطاع وخاصة في شركة “أرامكو”.

وقال إنه سيتم الإعلان عن برنامج وطني سينفذ وفق خطة طريق خلال الشهرين القادمين، ويتعلق بموضوع اقتصاد الكربون الدائري الذي ستشارك فيه عدة جهات منها “أرامكو” و”سابك”.