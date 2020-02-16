الصين تستعين بـ”درون” مجهزة بتقنية التصوير الحراري لكشف المصابين بـ”كورونا”

عززت الصين من إجراءاتها الاحترازية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، واستعانت بالطائرات بدون طيار “درون” مجهزة بتقنية التصوير الحراري، يمكن من خلالها اكتشاف المصابين بالحمى في الهواء، وذلك ضمن خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونشرت وكالة “شينخوا” الصينية، مقطعًا مصورًا لطائرة مسيرة في سماء مقاطعة هونان وسط الصين بينما ترصد درجة حرارة المارة من الجو.

وطالبت كل من يصل إلى العاصمة الصينية بالبقاء في منازلهم تحت الملاحظة في حجر صحي لمدة 14 يومًا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين عتبة 1,600 شخص، وذلك بعد إعلان وفاة 139 مصابا في مقاطعة هوباي مركز انتشار الفيروس.

و أفادت اللجنة الصحية في المقاطعة أيضًا عن تسجيل 1,843 إصابة جديدة بالفيروس.